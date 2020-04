Tennis: il cileno Jarry squalificato 11 mesi per doping

Il tennista cileno di 24 anni Nicolas Jarry è stato squalificato per 11 mesi per essere stato trovato positivo a un controllo antidoping. Lo ha deciso l’International Tennis Federation, l’ITF. Tornerà a giocare a tennis il 16 Novembre 2020. Il controllo antidoping è avvenuto dal 18 al 24 Novembre 2019 durante le Finals di Coppa Davis di tennis maschile di Madrid in Spagna.Jarry è risultato positivo a due tipi di steroidi e ad alcuni metaboliti le cui tracce sono state trovate nel suo sangue. Avrebbe preso delle vitamine contaminate in Brasile. La positività di Jarry è stata poi confermata anche dalle successive analisi di sangue effettuate tra Gennaio e Febbraio 2020 dalla Wada, l’Agenzia Mondiale Antidoping. Jarry è numero ottantanove nella classifica mondiale ATP di tennis maschile. Sospesa per 11 mesi anche la tennista brasiliana Beatriz Haddad Maia per doping.