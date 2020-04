Russi in soccorso della Puglia

- Il Governatore della Puglia,, ha risposto alla disponibilità della Russia di inviare un contingente di medici militari che si trovano in Lombardia in Puglia per aiutarla nella lotta al Covid-19, ringraziando tramite una lettera l'ambasciatore russo in Italia, che aveva avanzato la proposta: "Ho letto con viva commozione la lettera con cui mi ha annunciato la disponibilità del Governo della Federazione Russa ad inviare anche in Puglia un contingente del personale militare russo attualmente distaccato in Lombardia. L’arrivo dei Dispositivi di protezione individuale e in generale la sollecitudine e le attenzioni dimostrate dal Patriarca di Mosca verso la Puglia e il contenuto della Sua lettera sono una testimonianza del legame fortissimo ed indissolubile tra la Federazione Russa e la Regione Puglia nel nome di San Nicola. La generosità dimostrata dai fedeli, dal popolo e dalle Istituzioni Russe verso la Puglia in queste ore buie e dolorose non sarà mai dimenticata".Emiliano conclude la sua lettera dichiarando che la regia degli interventi sanitari contro il Coronavirus è gestita dalla Protezione Civile e dal Governo italiano, che dovrà valutare se i militari russi potranno intervenire in Puglia o in altre Regioni.