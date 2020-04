Scilipoti Isgrò: "Accertare cause pandemia senza pregiudizi"

ROMA - "Agenzie di stampa accreditate come AP, AdnKronos ed Ansa, una tv di prestigio quale la CNN, e quotidiani di riconosciuta autorevolezza quali Corriere della Sera e La stampa hanno riportato la notizia che l' intelligence Usa sta indagando, in base a documenti meritevoli di attenzione, sulla possibilità che il Covid 19 sia stato prodotto in un laboratorio cinese e fuoriuscito per errore umano. Non propendo per alcuna tesi preconcetta e proprio per questo, il 27 Marzo scorso, ho avanzato esposto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l' accertamento della verità storica e la punizione dei colpevoli, ove esistano. Con spirito laico invoco l' accertamento scrupoloso e senza pregiudizi della verità nel rispetto dei tanti morti e danneggiati . In questa ottica stigmatizzo un servizio andato in onda ieri a "La vita in diretta "che riportava erroneamente come cinese un mercato che era indonesiano, secondo la correzione della corrispondente da Pechino Botteri. Il servizio pubblico sia maggiormente attento nel dare notizie visto che si parla tanto di fake news.": lo dichiara il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico