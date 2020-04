Covid-19, primo calciatore positivo in Cina

Primo calciatore risultato positivo in Cina. E’ il centrocampista belga Marouane Fellaini, 32 anni, dello Shandong Luneng. E’ in quarantena in ospedale, sta bene è asintomatico. Fellaini è arrivato nel Campionato di calcio di Serie A della Cina, allo Shandong Luneng nel 2019, dopo avere giocato per 5 anni nel Manchester United in Inghilterra.In Cina ha segnato 12 gol in 34 partite. Il Campionato è stato sospeso per l’emergenza Coronavirus. Lo Shandong Luneng è terzo in classifica con 58 punti. Primo è lo Shanghai Sipg a 68 punti, secondo il Guangzhou Evergrande Tabao con 63 punti.