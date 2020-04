Virologa Capua frena sull'exit strategy

La virologa Capua spegne al momento le speranze di chi agognava che, con il calo della curva dei contagi da Coronavirus, si potessero riprendere le vecchie abitudini. Secondo la scienziata, infatti, bisognerà ancora convivere col virus dato che il distanziamento sociale e l'attenzione all'igiene personale possono aiutare solo al rallentamento della sua diffusione ma il virus finirà definitivamente di circolare solo quando si sarà raggiunta l'immunità di gregge o vi sarà un vaccino.Questo suo scetticismo è dovuto dal fatto che, secondo la Capua, ci siano delle incertezze sul Covid-19, date anche dal fatto che la scienza abbia dei tempi lunghi per dare una certa sicurezza alla popolazione. Infatti come lei stessa ha dichiarato al Corriere: "Non sappiamo neanche quanto l’infezione abbia circolato e si sia diffusa in Italia perché i campionamenti non sono rappresentativi e le procedure non armonizzate. Quindi ogni stima è soltanto una stima e come tale intrinsecamente sbagliata — bisogna solo capire di quanto".