Antonio Maggio (Intervista): ''In questi giorni di emergenza mi diverto in cucina e continuo a scrivere nuove canzoni''

(Antonio Maggio e Gessica Notaro)

Sto trascorrendo questa reclusione forzata nella bellissima Umbria, a Foligno. Sono un cittadino modello, rispetto regole e consigli che ci sono stati dati: mai messo il naso fuori da casa, mi faccio portare anche la spesa a domicilio.Sicuramente avendo tanto tempo a disposizione sto leggendo libri, poi continuo a scrivere canzoni e guardo molti più film di quanto non facessi prima. Ma soprattutto sto imparando a cucinare, e ti dirò che mi riesce anche abbastanza bene().É stata un’emozione grande per me ritornare su quel palco da cui é cominciato tutto. In più, poterlo fare come ospite e portando un messaggio così importante come quello de “La Faccia e il Cuore”, contro la violenza sulle donne e accanto a una grande donna come Gessica Notaro, mi ha riempito di orgoglio. Non avevo di certo la pressione della gara, come la volta precedente, ma una responsabilità enorme sulle spalle, toccando un tema così delicato.Io e Gessica ci conosciamo oramai da 7 anni, quindi da prima che le accadesse quello che purtroppo tutti sappiamo. Ci siamo incontrati per la prima volta sul set di un mio videoclip, “Anche il tempo può aspettare”, di cui lei era l’attrice protagonista, e da lì é nata una lunga e sincera amicizia. Poi qualche mese fa, durante un nostro incontro a Torino per “La Partita del Cuore”, chiacchierando é nata l’idea di provare a raccontare la sua storia con una canzone. E da lì a poco tempo ho scritto “La Faccia e il Cuore”, prodotto insieme a Ermal Meta.Quella fu un’esperienza indimenticabile, culminata con una vittoria inaspettata. Da lì si può dire che sia comincia la mia carriera, devo tantissimo a Sanremo. Nonostante la pressione della prima volta e della gara, però, ricordo la tranquillità con cui ho affrontato quella settimana, probabilmente perché la stavo vivendo nel momento più giusto per me. Forse é proprio quello il segreto del successo di ogni esperienza.Certo, mi legano al festival solo ricordi incredibilmente belli, quindi, come tutte le cose belle, ognuno vorrebbe riviverle.Abbiamo bloccato tutta la promozione del progetto insieme a Gessica e annullato tutti gli eventi e i concerti che avevo in programma. In questo momento la priorità è stare a casa e sperare che questo virus cominci a regredire, tornando lentamente alla nostra tanto cara normalità.Lo scorso anno ho avuto il privilegio di scrivere anche per la grande Patty Pravo, oltre che per Emma. Due grandi artiste, per quanto vocalmente con caratteristiche diametralmente opposte, che stimo molto. Per il futuro ti dico che ho alcune canzoni nel cassetto per qualcuno che però non ti dirò, da scaramantico quale sono.Più avanti sì, non vedo l’ora, ho un sacco di canzoni nuove in cantiere.Penso che la scena pop italiana sia molto affollata, forse troppo. Detto questo, mi fa molto piacere però che ci sia una nuova apertura verso i cantautori. Non dimentichiamoci che il cantautorato ha segnato le pagine più luminose della storia della musica italiana, quindi mi auguro che possa avere sempre più spazio e attenzione da tutto il sistema.Sono un ragazzo fortunato. Faccio quello che mi piace, il cantautore: ho trasformato la mia più grande passione nel mio lavoro e nella mia quotidianità.