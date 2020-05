Bari, abbattuto l'Hotel 7Mari

- Abbattuto per lasciare spazio ad un condominio con vista mare. Nella giornata di mercoledì 13 maggio 2020, per la futura destinazione d'uso del rispettivo suolo, è terminata l'esistenza dell'Hotel 7Mari. Ubicato nelle immediate vicinanze della Fiera del Levante, ospitando per circa 50 anni espositori e visitatori della Campionaria di settembre, fu uno dei fiori all'occhiello di quella moderna catena alberghiera che sorse in Bari, agli inizi degli anni '70.La demolizione, in programma da tempo, è stata posticipata a seguito del fermo dei lavori edili per l'emergenza Coronavirus.