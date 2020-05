Basket: il campionato NBA riprenderà a metà giugno

Il Campionato NBA di basket maschile negli Stati Uniti d’America riprenderà a metà Giugno dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus. Lo ha comunicato Adam Silver, Commissioner della NBA, dopo la riunione in video conferenza con i proprietari della NBA. Si disputeranno solo i play off con 16 squadre, perché non sarebbe possibile recuperare tante partite dopo lo stop del torneo, che è fermo da Marzo per il Covid 19. Verrà rispettato un rigido protocollo sanitario per tutelare la salute di giocatori, allenatori e dipendenti delle società.Prima della ripresa del torneo, si svolgeranno i ritiri per gli allenamenti di gruppo a Orlando e Las Vegas. Lunedì prossimo 18 Maggio riprenderanno gli allenamenti individuali in ventidue centri sportivi dell’NBA. Se un giocatore risulterà positivo al Covid 19 negli allenamenti o nelle partite, andrà in quarantena per quattordici giorni, ma i suoi compagni d squadra continueranno ad allenarsi e a giocare, e il Campionato NBA di basket non sarà di nuovo sospeso.