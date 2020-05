Tennis: infortunio per Matteo Berrettini

Matteo Berrettini si è infortunato alla caviglia in allenamento. Il tennista romano ha dichiarato: ”Spero di riprendere ad allenarmi presto. Meglio che l’infortunio è capitato adesso perché i tornei sono sospesi per il Covid-19. Spero di poter tornare a giocare in questa stagione. Però un torneo vede la partecipazione di più di 300 persone, tra tennisti, tecnici e collaboratori che provengono da tutto il mondo. E’ difficile evitare contatti con gli altri, per la presenza dopo le partite di tennis, di gente negli spogliatoi e fisioterapisti. Non si può per questo evitare l’assembramento.Meglio sarebbe ripartire la prossima stagione, ma se il Comitato Scientifico e i medici dicono che non ci sono problemi di contagio per il Coronavirus, sono contento di tornare a giocare nel 2020. Dispiace non disputare a Maggio gli Internazionali d’Italia a Roma. Spero sia possibile giocare gli Internazionali d’Italia tra qualche mese, anche a porte chiuse, perché per me questo torneo è il più importante della stagione”.