Brumotti aggredito in centro a Milano

MILANO - «Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento». Racconta così l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti l’aggressione subita poche ore fa. Il tutto si è svolto in una delle zone più centrali di Milano, Porta Venezia, dove l’inviato stava documentando lo spaccio in città in sella alla sua bicicletta.«Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda» – racconta l’inviato. «Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno».