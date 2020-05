La filiale Credem di Corso Roma a Foggia è stata rapinata di 3500€ da un uomo che, con maschera e cappello da baseball, si è introdotto nell'istituto di credito per farsi consegnare dai dipendenti il denaro che avevano a disposizione ed allontanarsi a piedi per far perdere le proprie tracce.Sul caso sta indagando la polizia, che vuol far luce sull'accaduto visionando le immagini delle telecamere.