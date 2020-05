Covid-19: annullato il Palio di Siena

E’ stato annullato il Palio di Siena per l’emergenza Coronavirus. Lo hanno deciso il questore e il prefetto di Siena dopo la riunione di stamattina a Palazzo pubblico col sindaco e i priori delle 17 Contrade. Non si potranno svolgere il Palio del 22 Agosto e il Palio dell’Assunta del 26 Settembre.Ha dichiarato il sindaco di Siena Luigi De Mossi: ”E’ una decisione unanime ma necessaria, però non ci sono alternative per il Covid 19. Il Palio è una festa del popolo, ma in questo momento non si può fare. Non si può controllare la distanza tra le persone, è impossibile evitare gli assembramenti. Speravamo di farlo disputare il 22 Agosto invece che a Luglio, e far svolgere almeno quello del 26 Settembre, ma non ci sono le condizioni di sicurezza per tutelare la salute dei cavalli, dei fantini e degli allenatori. Non si può disputare nemmeno a porte chiuse, perché è una corsa che deve essere aperta al pubblico necessariamente”.Il Palio non si era disputato solo durante la seconda Guerra Mondiale.