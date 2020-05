Covid-19, la Serie A e B di calcio femminile non vogliono riprendere a giocare

La Serie A e B di calcio femminile non vogliono riprendere a giocare dopo lo stop per il Covid 19. Presenteranno questa richiesta alla Divisione Femminile della Federcalcio. Chiederanno che i Campionati di A e B siano annullati. Lo hanno deciso i club in una riunione in video conferenza. I presidenti di A e B di calcio femminile non sono in grado con i rigidi protocolli sanitari della Federcalcio di far riprendere gli allenamenti sia individuali che di gruppo.Questa richiesta sarà inviata alla presidente della Divisione Femminile Ludovica Mantovani, la quale poi la dovrà mandare al Consiglio Federale che si svolgerà mercoledì prossimo 20 Maggio, e dovrebbe decidere in modo definitivo sull’annullamento o no dei due Campionati. Il Consiglio Federale dovrebbe anche stabilire se assegnare o no lo scudetto, se ci saranno o no le promozioni dalla B in A, e se ci saranno o no le retrocessioni dalla A in B di calcio femminile.