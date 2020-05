Parma: due calciatori positivi al Covid-19

In Serie A due calciatori del Parma sono risultati positivi al Covid 19. Non sono stati resi noti i nomi per la tutela della privacy. Lo ha comunicato la società emiliana. Stanno bene, sono asintomatici. Saranno messi in quarantena a casa per due settimane. I due calciatori sono stati in seguito sottoposti a un secondo tampone che è risultato negativo. Saranno seguiti dai medici ogni giorno.E’ molto probabile però che tra quindici giorni siano sottoposti ad un terzo tampone per stabilire se sono guariti o no dal Coronavirus. Gli altri calciatori della squadra inizieranno ad allenarsi in gruppo da lunedì prossimo 18 Maggio al Centro Sportivo di Collecchio in provincia di Parma. Da decidere se il Campionato di Calcio di Serie A sospeso a Marzo, riprenderà o no il 13 o il 20 Giugno. Dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.