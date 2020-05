Dpi: maxi-sequestro nel barese con 'Repetita iuvant'

La Guardia di Finanza ha dato vita all'operazione Repentita Iuvant, effettuando controlli a tappeto in varie attività commerciali al dettaglio, oltre ai supermercati della provincia di Bari. Per l'operazione sono stati impiegati 100 uomini del Reparto dipendente del I Gruppo Bari.Le Fiamme gialle hanno sequestrato in totale 171.500 prodotti illeciti tra mascherine protettive di varia natura, gel e salviette disinfettanti, visiere ed occhiali protettivi per un valore stimato di 430 mila euro, che hanno portato alla denuncia alle Autorità amministrative di 19 persone.In un'altra operazione, infine, la Guardia di Finanza di Putignano ha scovato al Baricentro di Casamassima un supermercato gestito da cinese, sequestrando 150 confezioni di farmaco cinese spacciato come anti-covid, oltre ad un quintale di alimenti di origine animale e vegetale privi della tracciabilità.