La Serie A riprende con i quattro recuperi

La Serie A riprende con i recuperi della venticinquesima giornata. Sabato 20 e domenica 21 Giugno si giocheranno Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria Torino-Parma, e Verona-Cagliari che non si sono disputate per il Covid 19. Martedì 23 e Mercoledì 24 Giugno, il torneo riprenderà in modo completo con le partite della ventisettesima giornata, nella quale la solitaria capolista Juve giocherà a Bologna, la Lazio in trasferta con l’Atalanta, l’Inter in casa col Sassuolo, e l’unica pugliese, il Lecce, allo Stadio “Via del Mare” contro il Milan.Sabato 27 e domenica 28 Giugno si giocherà la ventottesima giornata, e nelle settimane successive si disputeranno le gare di tutte le altre giornate, fino alla conclusione del torneo, domenica 2 Agosto. Si giocherà ogni tre giorni, con numerosi turni infrasettimanali in Serie A. Le partite saranno a porte chiuse, senza pubblico, per l’emergenza Coronavirus. La Lega Serie A presto dovrà decidere gli orari delle partite, dopo l’ok del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, e del Governo, al protocollo sanitario, e alla ripresa del Campionato.