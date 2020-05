Mattarella: "Riprendere il cammino uniti"

ROMA - "Riprendere il cammino dopo la sofferenza, il dolore, il lutto è sempre faticoso. Ancor più sentiamo il bisogno di una comunità partecipe quando non abbiamo da soli le forze per superare un'avversità. Insieme è possibile. Dopo la bomba del 28 maggio non è stato facile giungere alla verità e completare il percorso della giustizia". A scriverlo il Capo dello Statoin un messaggio nell'avversario della, città colpita duramente dal Coronavirus e che oggi come allora ha risposto "con coraggio e unità".Secondo Mattarella "la ricorrenza della strage di piazza della Loggia, compiuta da terroristi neofascisti, viene celebrata quest'anno dalla città di Brescia, incamminata sulla strada della ripresa civile, economica, sociale dopo che l'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha assunto tra la sua gente le dimensioni di una immane tragedia. Brescia ha risposto, ora come 46 anni fa, con coraggio, con dignità, con la solidarietà di cui la sua comunità è capace" e con una unità "decisiva" e "esempio per l'intero Paese".