Serie A: domani riprendono gli allenamenti individuali nei centri sportivi

Domani lunedì 4 Maggio riprendono gli allenamenti individuali della Serie A nei centri sportivi. Il via libera è arrivato da alcune regioni. Tornano ad allenarsi il Cagliari ad Assemini in Sardegna dopo l’autorizzazione della Regione, il Sassuolo a Reggio Emilia, la Spal a Copparo e il Bologna a Casteldebole dopo l’ok dell’Emilia Romagna.I giocatori dovranno rispettare i due metri di distanza per la sicurezza ed occupare in modo individuale alcune piccole parti dei campi nei centri sportivi. C’è stata l’apertura del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Il comitato scientifico dovrà sottoporre un nuovo protocollo sanitario alla Lega Calcio di Serie A ed autorizzare l’eventuale ripresa degli allenamenti in modo totale per il 18 Maggio. In caso di ripresa del torneo di Serie A ci sono due ipotesi di date per Giugno.La prima prevede la ripartenza il 13 Giugno con la possibilità di giocare anche le semifinali e la finale di Coppa Italia ed i recuperi di Serie A. La seconda prevede la ripresa il 20 giugno, in questo caso però si giocherebbero pure i recuperi e solo le semifinali di Coppa Italia, con la finale di Coppa Italia che verrebbe rinviata o annullata. Il torneo di A se riprenderà dovrà terminare entro l’1 Agosto. Tutto però dipenderà dagli sviluppi del Covid 19, e dalle decisioni del Governo.