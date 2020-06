Al via la Bit-Libri

BITRITTO (BA) - Assistiamo a cambiamenti ed evoluzioni molto rapidi in moltissimi ambiti della nostra società e nello stesso tempo stiamo rivalutando il passato, le tradizioni, le sane e buone vecchie abitudini. Il nuovo decennio è all’insegna di venti tanto diversi, che la letteratura sa cogliere insieme a tutte le arti.Questa terza edizione di Bit libri è dedicata alle “ventate” di novità, faremo un percorso tra 20 (venti) e ancora 20( venti) che porteranno le vele della cultura ad approdare in tanti snodi letterari che ci faranno riflettere.La musica e le altre arti, la pittura, la scultura, la fotografia interagiranno con la letteratura per offrire un panorama interessante, sempre diverso che può suscitare interesse per tutti, nonostante il Covid.Come sempre il progetto intende valorizzare la lettura come iter privilegiato per la condivisione dei valori di una società attenta alla vita e all’ambiente, la scoperta dei propri luoghi e della propria comunità mettendone in evidenza gli aspetti correlati alla visione poetica dell’esistenza di ognuno.Nella manifestazione sarà confermata la seconda edizione del concorso letterario promosso dal C.I.F. presieduto da Cristina Maremonti, e dedicato a “Francesca Pisculli una donna per la vita”:Le sezioni del concorso sono il racconto breve e le poesie/aforismi inediti (sul sito www.bitlibri.it bando e modulo di partecipazione). Continuiamo con la valorizzazione del linguaggio contemporaneo dei giovani, oggi tutto è breve, tutto si racconta in poche parole con sms, pensieri e considerazioni sui social, per questo l’intento è di conferire la giusta importanza a parole dense di significato condensate in poche pagine o anche in poche righe.Il CIF di Bitritto, in unione con i partner, curerà la gestione e l’organizzazione di un coinvolgente BIT-libri 2020 On AIR– ove BIT sta per Bitritto – incentrato sulla letteratura nelle sue declinazioni più variegate e affascinanti con lo scopo di ripetere la trasformazione del Paese in una grande “Biblioteca interattiva en plein air ” grazie alla presenza di noti scrittori ed artisti di rilevanza nazionale che presenteranno le loro produzioni interagendo con il pubblico a casa.