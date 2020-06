Basket: il San Severo conferma il capitano Di Donato e il tecnico Lardo

In A/2 di basket maschile il San Severo dopo aver ottenuto la salvezza a tavolino in seguito all’annullamento del campionato per il Covid 19, ha iniziato a programmare la prossima stagione. Il presidente della società pugliese Amerigo Ciavarella ha confermato il capitano Emidio Di Donato. Resteranno a San Severo il tecnico Lino Lardo e i suoi due vice allenatori Nicolas Panizza e Giacomo Piersante.Confermati il preparatore atletico della squadra pugliese Michele Costantini e il fisioterapista Michele Romano. Il presidente Ciavarella dovrà attivarsi sul mercato per acquistare un pivot, due giocatori specialisti nei rimbalzi e tre o quattro cestisti specialisti nelle conclusioni da tre punti. Presto la società dovrà decidere dove effettuare il ritiro precampionato. La Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, dovrà stabilire in tempi brevi la data di inizio del prossimo torneo di A/2, e in base agli sviluppi dell’emergenza Coronavirus, se i match si disputeranno o no a porte chiuse. Dopo il San Severo deciderà se iniziare o no la campagna abbonamenti.