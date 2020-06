Serie B: pareggiano il Venezia e il Crotone, vincono il Cittadella e il Pescara

Il Campionato di Calcio di Serie B è ripreso dopo lo stop per il Covid 19, con le partite della ventinovesima giornata. Il Venezia pareggia 0-0 a Trieste col Pordenone ed è quintultimo con 32 punti. I friulani sono quinti a 46 punti. Nel secondo tempo al 17’ il Venezia sbaglia un rigore con Aramu dato per un fallo di Barison sullo stesso Aramu. Aramu si fa parare il tiro dal portiere Di Gregorio. La gara Pordenone-Venezia si è regolarmente disputata a Trieste dopo che l’Asl ha sottoposto ai tamponi, risultati negativi, il gruppo squadra del Venezia. Inizialmente la squadra veneta aveva deciso di non partire per Trieste poiché non c’erano i requisiti necessari per disputare la gara, dopo che il calciatore Gian Filippo Felicioli è risultato positivo al Covid 19.Il Crotone non va oltre l’1-1 allo Stadio “Ezio Scida” col Chievo Verona ed è secondo con 50 punti. Nel primo tempo al 21’ passano in vantaggio i calabresi con Molina, tiro di destro. Nella ripresa al 43’ i veneti pareggiano al 43’ con Ceter di testa. Il Frosinone pareggia 0-0 a Trapani ed è terzo a 48 punti. Lo Spezia supera 1-0 in Liguria l’Empoli ed è quarto con 47 punti. Per la squadra di Vincenzo Italiano decisivo il gol al 27’ della ripresa di Ragusa di sinistro. Il Cittadella vince 2-0 a Livorno, ed è sesto a 46 punti.La Salernitana pareggia 1-1 in casa col Pisa ,ed è settima a 43 punti. Il Pescara vince 3-1 allo Stadio “Adriatico” con la Juve Stabia, e con i suoi 38 punti si allontana dalla zona play out. Il Cosenza con il 2-1 allo Stadio “San Vito-Luigi Marulla” contro l’Entella ottiene tre importanti punti, ed è terzultimo a quota 27. Oggi alle 18 la capolista Benevento sfida in trasferta la Cremonese e alle 20,30 il Perugia gioca ad Ascoli. La squadra di Cosmi deve vincere per avvicinarsi alla zona play off.