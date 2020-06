Xylella, Marmo (Fi): "Emiliano sull'orlo di una crisi di nervi"

BARI - "Saranno i sondaggi che lo danno nettamente perdente rispetto al centrodestra o sarà l’effetto dei fallimenti che continua a collezionare nell’agricoltura, ma è evidente che Emiliano sia sull’orlo di una crisi di nervi, inventando questioni al limite del possibile: ha dichiarato persino che la Xylella abbia arrestato la sua corsa durante questa legislatura". Così in una nota il presidente di Forza Italia,"Un’affermazioneche avrà fatto saltare sulla sedia i nostri agricoltori, che racconterebbero tutta un’altra storia: la Xylella, come sanno tutti, è arrivata alle porte di Bari, continuando a divorare indisturbata i nostri uliveti. Indisturbata, sì: Emiliano non ha mosso un dito per fermare l’avanzata del batterio e le dichiarazioni del presidente lasciano senza parole. Si commenta da solo, l’ineffabile presidente, ma i cittadini attendono un governo serio e responsabile: avevamo presentato più proposte, frutto di ricerche scientifiche per fermare la sputacchina. Emiliano non ne ha considerata nemmeno una ed oggi si allena anche nel raccontare bugie mirabolanti”.