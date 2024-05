'Non solo aurora: Astrofotografia e performance, la meraviglia della Puglia di notte'

ph: Julia Pietrangeli

ph: Julia Pietrangeli

LECCE - Un'impresa artistica unica che unisce due linguaggi poetici - la performance art effimera, in cui l'artista diventa opera d'arte e veicolo per messaggi, e l'astrofotografia, che esplora il cosmo con lo spirito di scoperta che ha sempre caratterizzato l'umanità.Julia Pietrangeli, regista, performance artist e astrofotografa, ha viaggiato nelle Canarie, in Islanda e in Sardegna per catturare il firmamento e il paesaggio circostante con immagini mozzafiato delle meraviglie celesti. Nel suo progetto, insieme all'artista Kyrahm, si aggiunge l'elemento umano, andando oltre la semplice fotografia notturna delle stelle, dei pianeti e delle galassie."L'astrofotografia è una disciplina che richiede pazienza, precisione e conoscenza tecnica. Le condizioni atmosferiche e l'inquinamento luminoso possono influenzare la qualità delle immagini", afferma Julia. "La mia ricerca prevede un lungo processo di preparazione e pianificazione, che inizia con la scelta dei luoghi più suggestivi e idonei, privilegiando quelli con tracce del passaggio dell'uomo anche in epoche preistoriche"."Nella tappa salentina del progetto 'A caccia di stelle' abbiamo scoperto luoghi incredibili, non conosciuti da molti, nella terra dei dolmen e dei menhir, dove l'arte neolitica si unisce a quella dell'iconografia cristiana medioevale", aggiunge Kyrahm."Siamo state particolarmente fortunate: il fenomeno dell'aurora boreale del 10 maggio è giunto di sorpresa e ho potuto catturare immagini che non avevamo previsto", continua Julia."Presso i Massi della Vecchia a Giuggianello, ho immaginato di essere la strega protagonista dei racconti popolari del territorio. Si racconta infatti che gli enormi massi siano stati lanciati secondo Aristotele da Ercole contro i Titani. Un posto magico dove, da milioni di anni, il sole cocente ed il vento erodono le mastodontiche pietre, custodite da un'arcaica strega dove mito classico e tradizione contadina si fondono", racconta Kyrahm.Questa iniziativa è resa possibile dall'iniziativa "Culturanze" di Patrizia Ferrarese e Sandro Tasco de "Il Giardino del Tempo".