Bimbo accoltellato per la bicicletta

Un grave episodio è avvenuto a Conversano, in provincia di Bari, dove un bambino di 10 anni avrebbe aggredito e ferito con un coltellino uno di 8 dopo il suo rifiuto a cedergli la bicicletta ed aver tentato di allontanarsi. La piccola vittima sarebbe andato dai genitori che lavorano poco lontano e da qui la corsa all'ospedale di Putignano.I medici hanno provveduto a curare la ferita con il referto che parla di una prognosi di dieci giorni per escoriazioni all'addome. Le indagini, partite dopo la denuncia del genitore dell'aggredito, hanno permesso di identificare l'aggressore, che sarebbe figlio di un pregiudicato, ma le forze dell'ordine sono ancora in fase di ricerca dell'arma.