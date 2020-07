Formula 1, Hamilton fa 90: per le ferrari c'è solo la terza fila

Continua il dominio della Mercedes, che fa bottino pieno nelle qualifiche di Hungaroring per il Gp d'Ungheria, con la prima fila conquistata da Hamilton, che arriva a 90 pole in carriera, seguito da Bottas. La seconda file è conquistata dalla sorprendente Racing Point con Stroll e Perez, rispettivamente 3° e 4°.Deludono ancora le Rosse che non riescono andare oltre alla terza fila con Vettel e Leclerc che partiranno appaiati, ma dovranno guardarsi le spalle dalla Red Bull di Verstappen che conquista 'solo' il 7° posto.