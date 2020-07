Coppe: Juve e Napoli se passano trovano i mostri sacri. Per l'Inter i Rangers Glasgow o il Bayer Leverkusen

Sorteggiati a Nyon in Svizzera dall’Uefa gli accoppiamenti della fase finale di Champions League ed Europa League. In Champions League si giocheranno il 7 e 8 Agosto le gare di ritorno degli ottavi di finale Juventus-Lione Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea. Dal 12 al 15 Agosto si giocheranno in gara unica a Lisbona i quarti di finale.L’Atalanta sfiderà i francesi del PSG, i tedeschi del Lipsia affronteranno gli spagnoli dell’Atletico Madrid. La vincente tra Juve e Lione affronterà la squadra che supererà il turno tra il Real Madrid e il Manchester City. La vincente tra Barcellona e Napoli sfiderà la squadra che supererà il turno tra il Bayern Monaco e il Chelsea. Il 18 e 19 Agosto si giocheranno le semifinali a Lisbona in gara unica. Il 23 Agosto si disputerà la finale a Lisbona.In Europa League il 5 e il 6 Agosto si giocheranno in Germania in gara unica le partite degli ottavi di finale Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Il 5 e il 6 Agosto si giocheranno anche le partite degli ottavi di finale per le quali si sono giocate le gare di andata. Da decidere se si disputeranno in Germania o no. Il 10 e l’11 Agosto si svolgeranno in Germania i quarti di finale in gara unica.L’Inter se riuscirà a eliminare il Getafe affronterà la squadra vincente del match tra gli scozzesi del Rangers Glasgow e i tedeschi del Bayer Leverkusen. La Roma se eliminerà il Siviglia sfiderà la squadra vincente della partita tra i greci dell’Olympiakos Atene e gli inglesi del Wolverhampton. Il 16 e 17 Agosto si giocheranno in Germania in gara unica le semifinali. Il 21 Agosto si disputerà a Colonia in Germania la finale.