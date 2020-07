Donaemozioni, al via la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue della Regione Puglia

BARI - Un video di 35 secondi di Giuliano Sangiorgi dà ufficialmente l’avvio oggi alla quarta edizione della campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue messa a punto dalla Regione Puglia.La campagna si chiama DONAEMOZIONI, perché “il sangue è vita”, è stato affidato alle parole del cantante salentino dei Negroamaro, Giuliano Sangiorgi. Un appello rivolto principalmente ai giovani affinché donino il sangue, in totale sicurezza.La ripresa di tutte le attività sanitarie dopo l'emergenza sanitaria da SARS- CoV 2, le quotidiane esigenze trasfusionali dei pazienti cronici (oncoematologici, talassemici), per i trapianti e per tutta l'attività chirurgica, richiedono infatti quest'anno una maggiore sensibilità, ancor più nel periodo estivo.Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha voluto ringraziare Giuliano Sangiorgi per “l'attenzione dimostrata ad un tema così importante, dando così avvio alla campagna di sensibilizzazione. Così come chiarito nell'appello, il sangue è vita – ha detto Emiliano - invito i pugliesi a compiere questo importante gesto, senza alcuna paura. Le nostre strutture sanitarie ed i punti di raccolta rispettano tutte le procedure di sicurezza impartite dalla Regione. Ringrazio tutte le Associazioni, le Federazioni donatori di sangue e gli operatori dei Servizi trasfusionali per il prezioso ed insostituibile apporto che danno ogni giorno alla rete trasfusionale pugliese”.Lo spot di Giuliano Sangiorgi sarà proiettato questa sera in anteprima a Polignano a Mare in occasione del Festival Il Libro possibile. Una pagina del portale Pugliasalute è stata inoltre dedicata alla donazione del sangue in Puglia e all’aggiornamento dei dati.