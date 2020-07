Fazio: Emiliano alla commemorazione della vittima innocente di mafia

BARI - Il presidente della Regione Puglia,ha partecipato oggi alle celebrazioni in ricordo di Michele Fazio, vittima innocente di mafia, nel 19esimo anniversario dalla sua uccisione, insieme ai genitori Pinuccio e Lella Fazio, ai familiari, al il sindaco di Bari, al prefetto di Bari Antonella Bellomo, adell’associazione Libera, alle Autorità civili, militari e alla cittadinanza.“La sera del 12 luglio di 19 anni faeravamo al lavoro in Procura quando iniziarono ad arrivare le prime notizie di una sparatoria a Bari Vecchia. Poco alla volta cominciò a trapelare l'ipotesi che non era una sparatoria tra bande contrapposte, ma qualcosa di molto più grave. Michele Fazio, un ragazzo di soli 16 anni, era rimasto ucciso. Vittima innocente della mafia. Quel 12 luglio tutto è cambiato. Da quel momento vivemmo in uno stato psicologico completamente diverso. Dal 12 luglio in poi, finalmente tutti a Bari hanno compreso da che parte stare.Il dolore è stato ed è grande, è vero, ma quel dolore ci ha unito come comunità e ci ha aiutato a comprendere quello che dovevamo fare. E lo abbiamo fatto, senza se e senza ma. Chi oggi continua a non comprendere tradisce Michele e il suo sacrificio. La nostra presenza qui stasera, come ogni anno, rinnova non solo il suo ricordo, ma il giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana e alle Istituzioni”.