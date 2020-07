Serie A: il l Lecce pareggia 0-0 a Cagliari

- Il Lecce ha pareggiato 0-0 a Cagliari nella trentaduesima giornata di Serie A. Nel primo tempo i sardi sono andati vicini al gol con Nandez. Lykogiannis si è reso insidioso. Simeone pericoloso nelle ripartenze. I pugliesi hanno sfiorato il vantaggio con Falco. Babacar ha colpito il palo. Saponara per poco non ha inquadrato la porta. Mancosu e Saponara sono stati abbastanza temibili in area di rigore. La squadra di Zenga in contropiede. Ragatzu per un soffio ha mancato il bersaglio.Nel secondo tempo il Lecce propositivo. Mancosu non ha avuto fortuna. Al 9’ è stato annullato un gol a Saponara per fuorigioco. Farias non è riuscito a segnare da posizione molto favorevole. La squadra di Fabio Liverani ha aumentato i ritmi del suo gioco. Paz non è stato preciso di testa. Nel Cagliari Simeone è andato vicinissimo alla rete. Secondo risultato utile consecutivo per il Lecce dopo il successo 2-1 al “Via del Mare” con la Lazio. I salentini sono terzultimi da soli con 29 punti,perché il Genoa ha vinto 2-0 in casa con la Spal e con i suoi 30 punti ha superato in classifica i pugliesi.