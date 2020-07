'Lecce Pedala', tutti in bici per una Nuova Mobilità Sostenibile

Con la realizzazione del nuovo anello ciclabile in centro, Lecce apre una nuova pagina per la mobilità sostenibile a Lecce.C’è bisogno di più spazio per i cittadini, condividendo i luoghi pubblici del centro come delle periferie. Per questo mercoledì 8 luglio i ciclisti leccesi si ritroveranno insieme in una manifestazione in bicicletta per pedalare tutti insieme lungo i nuovi percorsi ciclabili in centro. Il raduno è previsto alle 18.30 in piazza Libertini.La ciclopedalata sarà un momento di incontro, di riflessione e di svago in bicicletta per le strade della città di Lecce per incoraggiare l’uso della bicicletta su scala urbana. E si pone i seguenti obiettivi:creare la Bicipolitana, rete ciclabile che consenta spostamenti in sicurezza tra periferie e centrorendere disponibili più aree per i pedoni e per le attività commerciali che a seguito della emergenza COVID-19 hanno bisogno di un maggiore spazio,consentire agli studenti delle primarie e secondarie di raggiungerle in totale autonomia e sicurezza, creando aree cuscinetto attorno alle scuole;consentire alla mobilità dolce di avere spazi fuori dai marciapiedi, sottraendoli alle auto;ridurre il numero delle auto presenti per strada, utilizzando i mezzi pubblici e tutte le infrastrutture che l’Amministrazione Comunale sta approntando seppur in emergenza (Bicipolitana);ridurre la velocità delle auto per una pacifica e più silenziosa coabitazione;LECCE PEDALA è un movimento di cittadinanza attiva nato dall’incontro di diverse associazioni e realtà del territorio che da anni si occupano di mobilità attiva e di promozione dell’uso della bicicletta come strumento di comune benessere.Il movimento si pone l’obiettivo di costruire un dialogo proattivo con le pubbliche amministrazioni, per facilitare politiche di mobilità urbana a impatto zero e la realizzazioni di infrastrutture leggere per la ciclabilità ed il cicloturismoAmici di EnricoAdoc Lecce, CiclopicaCircolo TandemCirknosCittà FertileCivicaComitato Verde Santa RosaControPedaleCPK LecceFiab Lecce CicloamiciForum Ambiente e SaluteFriday for futureFucina SalentinaGlocalI slow YouMO.BiciNaturalmente SalentoSalento Bici tourSalento E-CyclingSimturSlow Active TourSud est climbUdiconVeloserviceVulcanicamenteWwf Salentowww.salento.bikeZemove