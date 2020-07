Maltempo, Fitto: "Campagne devastate e raccolti persi, Emiliano non perda tempo"

BARI - “Piove, o meglio grandina, sul bagnato e il grido degli agricoltori – dopo il maltempo degli ultimi giorni – non può restare inascoltato. Oggi le campagne del Salento e del Nord Barese hanno restituito un quadro drammatico di un’Agricoltura già in ginocchio per colpa di Emiliano: alberi spezzati, campi allagati, tendoni distrutti e raccolto rovinato, con danni incalcolabili per le aziende agricole". Così in una nota il candidato presidente centrodestra per la Puglia,“Ora è chiaroche occorre un immediato indennizzo, ma sono fortemente preoccupato visto che gli agricoltori del Nord Barese colpiti dalla Gelata del 2018 non hanno ancora ricevuto nulla perché la Regione non è stata in grado di velocizzare le procedure che prevedono la quantificazione dei danni subiti.“Quindi, in questa occasione, Emiliano non perda tempo: oltre a dichiarare lo stato di calamità naturale, deve immediatamente attivare i sopralluoghi dei propri tecnici per delimitare i territori colpiti dalle avversità e quantificare i danni subiti, per adottare con sollecitudine la relativa delibera con la proposta di declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche e delimitazione delle aree danneggiate nei territori delle provincie pugliesi(ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102) e quindi trasmetterla celermente alla Ministra per l’Agricoltura, Bellanova, con la richiesta della concessione degli aiuti a valere sul Fondo di solidarietà nazionale.“Non è difficile, capisco che Emiliano e la struttura in questi anni sono stati capaci di sbagliare i criteri dei bandi e le tempistiche per la presentazione delle domande… questa volta, nell’interesse degli agricoltori, faccia le cose per bene”,