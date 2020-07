Pallamano: il Conversano acquista Sciorsci e Rosso

(credits: Pallamano Conversano Fb)

- In A/1 di pallamano maschile il Conversano ha acquistato il pivot del 2000 Giampaolo Sciorsci dal Fondi. Ingaggiato anche il difensore Giovanni Rosso, che proviene dal Fondi. Rosso ha dichiarato:”Appena il Conversano mi ha contattato ho compreso che era per me una grande occasione. Avrò la possibilità di lavorare con l’allenatore Alessandro Tarafino che prima ho ammirato come giocatore e ora da tecnico. Il Conversano per come è stato allestito ha delle ottime possibilità di fare bene. Penso che riusciremo ad ottenere delle belle soddisfazioni.La Puglia è una terra bellissima. Giocare al “Pala San Giacomo” per il Conversano sarà un piacere”. Il presidente del Conversano Giuseppe Roscino continuerà ad attivarsi sul mercato. Probabile l’arrivo in Puglia di altri due o tre giocatori. Il raduno del Conversano inizierà il 27 Luglio al Pala San Giacomo. Poi si deciderà se la preparazione per il Conversano continuerà in Puglia o in una località da decidere. L’obiettivo dei pugliesi per la prossima stagione è cercare di vincere lo scudetto.