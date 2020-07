Calcio, Foggia: Carboni e Allegretti in attesa della riconferma

In Serie D il Foggia sta iniziando ad attivarsi sul calcio mercato. Probabile una conferma per il difensore Carboni. Il presidente Felleca presto contatterà l’attaccante Allegretti, per decidere se farlo restare o no in Puglia. Non è esclusa la permanenza a Foggia della punta El Ouazni. Felleca dovrà ingaggiare due portieri, tre difensori tre centrocampisti e due attaccanti. Sarà allestita una squadra molto competitiva per cercare nella prossima stagione di ottenere la promozione in Lega Pro. Secondo indiscrezioni, sembra che il tecnico Ninni Corda possa non essere confermato. In questo caso Corda potrebbe diventare direttore tecnico operativo per il calcio mercato o amministratore delegato.Se Corda non rimarrà come tecnico, si dovrà trovare un sostituto. Si parla di Sandro Pochesci, che nel 2019 ha allenato il Bisceglie in Lega Pro. Sembra anche che alcuni tifosi vogliano chiedere il rimborso al Foggia per la mancata disputa, in seguito al Covid 19 delle partite in casa contro l’Andria e il Francavilla in Sinni. Se non si troverà l’accordo tra i tifosi e la società, non è escluso che i supporters del Foggia possano avere un buono per assistere in modo gratuito allo Stadio “Zaccheria”, alle prime due gare in casa della prossima stagione. Bisognerà però valutare se sarà possibile da Settembre, giocare o no con una presenza ridotta di spettatori. Dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.