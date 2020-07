Play Off, Lega Pro: il Bari sfida in trasferta il Reggio Audace in finale

(Ssc Bari Fb)

Stasera alle 20,45 il Bari sfiderà in trasferta il Reggio Audace nella finale dei Play Off di Lega Pro. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport. E’ una partita decisiva. La squadra che vincerà sarà promossa in Serie B. Nelle semifinali il Bari ha vinto 2-1 dopo i tempi supplementari allo Stadio “San Nicola” contro la Carrarese, il Reggio Audace ha superato 2-1 al “Mapei Stadium” il Novara. Se al termine dei novanta minuti il risultato sarà di parità si giocheranno i tempi regolamentari e se nessuna delle due squadre riuscirà a vincere nell’extra time, si tireranno i rigori.Il Bari vuole tornare in B dopo che non riuscì ad iscriversi a quel campionato nel 2018. La squadra emiliana cerca la promozione in B dopo ventuno anni. Nei pugliesi il tecnico Vincenzo Vivarini dovrà rinunciare a Pinto per problemi muscolari. Esterni Bianco e Scavone. Regista Laribi. In attacco Antenucci e Simeri. Negli emiliani sulle fasce Varone e Lunetta. Trequartista Radrezza. In avanti Kargbo e Zamparo. Arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo. Non ci sono precedenti in Lega Pro a Reggio Emilia tra le due squadre. La partita si giocherà a porte chiuse.