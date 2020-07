Tennis: Sinner forse non giocherà gli Open Usa

Il tennista Jannick Sinner potrebbe non partecipare agli Open Usa che si disputeranno dal 31 Agosto al 13 Settembre. Sinner ha dichiarato:” La mia presenza agli Open Usa è in forte dubbio. Dipenderà da tante cose. Se ci saranno o no delle restrizioni per il viaggio in America. E se ci sarà o no per i tennisti che parteciperanno agli Open Usa la necessità di essere messi in quarantena al ritorno in Europa dagli Stati Uniti d’America.Se sarò costretto rimarrò in Italia. Ci sono tornei Challenger in Europa a Settembre a cui posso partecipare per prepararmi bene al Roland Garros di Parigi”. L’argentino Juan Martin Del Potro, 31 anni, dopo due operazioni per l’infortunio al ginocchio è tornato ad allenarsi sui campi di un club privato di Buenos Aires in Argentina. Due anni fa ha subito quattro operazioni al polso. Del Potro sembra in gran forma dal punto di vista fisico e potrebbe raggiungere il top del rendimento prima degli Open Usa.