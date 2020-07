Presentato il nuovo libro di poesie di Santa Fizzarotti Selvaggi

- E’ stato presentato ieri sera a Carbonara, alle porte di Bari, nella splendida cornice di Villa Fizzarotti il nuovo libro di poesie didal titolo. L'opera è divisa in tre cantiche. A presentare la serata il giornalista e scrittore. Le poesie sono state recitate in forma musicale dalla pianistae dal sopranoE’ intervenuto, tra gli altri, il professorsecondo il quale l’amore è un desiderio legato ai sei sensi. Tra le liriche del libro citate durante la seratae l'operetta, in cui si parla della vedova Hanna Glavani e della sua intensa storia d’amore col Conte Danilo Davidovic.Alla serata ha partecipato ancheil quale ha dichiarato: ”E’ importante innamorarsi della vita che è fatta di persone. Uscire da sé significa contribuire a superare il senso di egocentrismo che c’è nella vita. Bisogna scegliere i compagni e le compagne di viaggio con cui confrontarsi durante la vita cioè i maestri e le maestre per dare un senso alla vita. Per riempire la vita di ricchezza bisogna tornare ad immaginare”.All'evento ha collaborato l’associazione culturale '. Molto suggestivo e pregno di significato il rito dell’accensione delle candele in onore della. Splendida e seducente l'esibizione della ballerinacon la danza dei sette veli. La serata è stata partecipata.