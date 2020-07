Carceri, Tateo: "Bonafede risponderà su caos Puglia"

BARI - "Il Ministro Bonafede sarà tenuto a rispondere dello stato di abbandono in cui riversa la Polizia penitenziaria in Puglia, da troppo tempo inascoltata nel suo grido di allarme. Ho presentato infatti un'interrogazione a risposta scritta dove chiedo conto al Ministro delle inefficienze della sua gestione". Lo dichiara in una nota, deputata pugliese della Lega, che aggiunge: "Onore agli uomini e alle donne della Polizia penitenziaria per il grande lavoro di tutela della legge e dell'ordine, reso estenuante non solo dall'emergenza epidemiologica ma pure dal mancato supporto del Governo che li abbandona con strumenti obsoleti e sotto organico. Il mio ringraziamento - conclude Tateo - anche a Pasquale Montesano e Ruggero D'Amato, rappresentanti del Sindacato OSAPP che ci aiutano a dar voce alle urla dei poliziotti bisognosi di aiuto ma che restano inascoltati da Bonafede".