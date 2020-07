Regionali, Messina (Pd): "Sondaggi positivi confermano Emiliano avanti"

BARLETTA - "Dopo il sondaggio della Euromedia, anche l'ultima rilevazione dell'Istituto Troisi ribadisce la preferenza dei pugliesi nei confronti del Presidente Michele Emiliano. Dati che smontano il castello di carte della destra e ci indicano l'apprezzamento degli elettori per l'amministrazione regionale e una solida volontà di riconfermare la fiducia al Presidente Emiliano". Così la Senatrice e Presidente PD - Puglia"In quest'ultima rilevazione -- aumentano le intenzioni di voto per Michele Emiliano e si allarga la distanza con Fitto. E' bene anche specificare che il sondaggio è stato condotto ben prima della spaccatura del cdx provocata dalla candidatura di Bruni, alternativa a Fitto".“L’intero centrosinistra continuerà a battersi fino all'ultimo giorno, per proseguire il percorso di partecipazione, condivisione e sviluppo sempre portato avanti dal Presidente Emiliano", conclude.