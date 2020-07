Serie B: Crotone secondo, Livorno retrocede in Lega Pro

Nella trentatreesima giornata di Serie B il Crotone ha vinto 3-1 a Cittadella e si è confermato secondo da solo con 58 punti nella corsa verso la promozione diretta in Serie A. I calabresi sono passati in vantaggio all’11’ del primo tempo con Messias, tiro da pochi metri. Hanno raddoppiato al 37’ col nigeriano Simy di destro. Nel secondo tempo al 4’ il terzo gol realizzato di nuovo da Messias di sinistro. Al 21’ la rete di Panico con un tiro rasoterra per i veneti. Il Pordenone ha superato 1-0 a Trieste il Pisa ed è terzo a 55 punti. Per i friulani decisivo il gol segnato al 9’ del secondo tempo da Ciurria di destro. Lo Spezia ha sconfitto 5-1 in Liguria il Cosenza ed è quarto con 53 punti.L’Empoli ha vinto 2-0 allo Stadio “Castellani” col Frosinone ed è in zona play off. Il Pescara sulla cui panchina ha debuttato il nuovo tecnico Andrea Sottil, non è andato oltre il 2-2 allo Stadio “Adriatico” col Perugia. La Cremonese ha vinto 2-1 a Livorno ed è fuori dalla zona play out. I toscani sono retrocessi matematicamente in Lega Pro a cinque giornate dalla fine. Il Chievo ha pareggiato 1-1 in casa col Trapani e non è riuscito a fare un salto di qualità in classifica. Il Venezia ha ottenuto un buon 1-1 a Benevento ed è sestultimo a 40 punti. L’Ascoli ha vinto 3-2 in casa con la Salernitana, ma è in zona play out. La Juve Stabia ha pareggiato 1-1 in Campania con l’Entella ed è quartultima con 37 punti.