- Finisce 3-1 per il Milan la sfida al San Siro contro il Parma che aggancia così il Napoli al 6° per la corsa all'Europa. A passare in vantaggio sono i ducali sul fine del primo tempo con Kurtic che batte Donnarumma sul primo palo servito in area da Grassi.Nella ripresa il Diavolo 'risorge' con un'invenzione di Kessiè che al 55' calcia dalla trequarti che si insacca sulla sinistra, gol che viene seguito dalla rete di Romagnoli che al 59' è bravo a svettare di testa sulla punizione di Calhanoglu. Il punto esclamativo sul match arriva dal turco che al 77', servito al limite dell'area da Bonaventura, firma il definitivo 3-1.