Bologna-Napoli 1-1: pareggio stretto per Mihajlovic

(credits: Bologna Fc Fb)

- Finisce 1-1 la partita al Dall'Ara tra Bologna e Napoli, match disputato nel segno dal fair play tra Sinisa Mihajlovic e Rino Gattuso che si abbracciano prima e dopo i novanta minuti. Un risultato, tuttavia, che sta stretto al Bologna che, dopo lo svantaggio iniziale firmato da Manolas, hanno acciuffato il pareggio con Barrow.Un Bologna propositivo che, tuttavia, non riesce a portare a casa i tre punti della vittoria accontentandosi di un pareggio. L'inizio del match fa infuriare Mihajlovic: il Bologna, dopo appena sette minuti, si ritrova sotto di un gol firmato da Manolas. Un colpo pesante da digerire, ma il Bologna, nel corso della gara, non si arrende tirando fuori dal cilindro la mossa giusta per riacciuffare la partita. L'1-1 arriva, però, solo al 36' del secondo tempo quando Barrow rimette a posto le cose.Dopo il pareggio, il Bologna è padrone della partita, ma nonostante le ultime energie, il risultato non cambia ed entrambe le squadre devono accontentarsi di un pareggio che non smuove molto la classifica.