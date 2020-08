Bari, cordoglio del sindaco Decaro per la scomparsa di Maria Rinaldi Amendola

BARI - "Si è spenta oggi all'età di 100 anni la nostra illustre concittadina Maria Rinaldi Amendola, donna e professionista di tempra e di carattere. È stata insignita della toga d'oroe della alta riconoscenza di commendatore della Repubblica Italiana per i suoi meriti nel campo della professione e per le attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari. Perdiamo un pezzo della storia migliore di questa città, una storia di competenza professionale, passione civile e impegno sociale. Caratteristiche che Maria Rinaldi Amendola ha profuso sia nella professione forense che in quella altrettanto feconda di giornalista. Ai figli Giandomenico e serenella va l'abbraccio mio e dell'intera città".