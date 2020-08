Calcio: Bitonto penalizzato di 5 punti resta in D, Foggia riammesso in C

- Il TFN Tribunale Federale Nazionale ha emesso a Roma la sentenza di primo grado sulla partita Picerno-Bitonto del 5 Maggio 2019. Le due società sono state ritenute colpevoli di illecito sportivo.Il Bitonto è stato penalizzato di 5 punti da scontare nella stagione 2019/2020 che è stata sospesa in D, per il Covid 19. Il Picerno è stato retrocesso all’ultimo posto del Campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/2020.Per il momento il Bitonto, che era stato promosso in Lega Pro per la prima volta nella sua storia, resterebbe in D. Il Foggia che si era classificato secondo con un punto in meno del Bitonto, sarebbe riammesso in Lega Pro. Il Picerno che vincendo i play out era rimasto in Lega Pro retrocederebbe in Serie D. Assolto il presidente del Bitonto Francesco Rossiello.Squalifica per l’attaccante del Bitonto Cosimo Patierno di un anno e otto mesi. Lunedì prossimo 7 Settembre il processo di secondo grado che deciderà in modo definitivo il destino del Bitonto e del Picerno.