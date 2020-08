Bari, Matteo Salvini: ''La Lega è pronta per governare la Puglia''

BARI - Da Bari il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro per la presentazione dei candidati al Consiglio regionale pugliese, ha affermato. "Sono orgoglioso che per la prima volta la Lega sia pronta a governare la Puglia, portando il modello di buon governo che da tanti anni applichiamo a tanti Comuni e in tante Regioni. Non vedo l'ora che arrivi il 20 e 21 settembre. I pugliesi sceglieranno il cambiamento dopo Vendola ed Emiliano, ne sono convinto".