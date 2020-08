Grande Fratello Vip: Antonella Elia e Pupo sono gli opinionisti della nuova edizione

Pronti, partenza, quasi via: “Grande Fratello Vip” torna da settembre in prima serata su Canale 5. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy e giunto alla quinta edizione, il confermatissimo Alfonso Signorini.Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, un'accoppiata esplosiva composta da Antonella Elia e Pupo (Enzo Ghinazzi). Per entrambi è un ritorno a “Grande Fratello Vip”: la Elia ha vissuto da concorrente le emozioni della scorsa edizione e conosce alla perfezione le dinamiche che si instaurano nella Casa; Pupo ha commentato con Signorini i particolari avvenimenti che hanno caratterizzato la passata edizione del reality.