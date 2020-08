Coronavirus: contagi risalgono in Italia, +412. 6 vittime

ROMA -In tutto sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus.: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l'incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia(+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).