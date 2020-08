Positività all'Atletico Madrid, rinviata partenza per la Champions

- Il Covid-19 ha colpito l'Atletico Madrid a poche ore dalla Final Eight della Champions League a Lisbona. La stampa spagnola è sicura che si tratti di due giocatori, di cui non si conosce l'identità, messi in quarantena domiciliare secondo quanto stabilito dal protocollo Covid. I Colchoneros, prima della partenza per Lisbona, dove il 13 agosto affronteranno il Lipsia, si sottoporranno in Spagna ai tamponi per poi decidere se imbarcarsi o rimanere a Madrid. Al momento la Uefa, che sta monitorando la situazione, non esclude nessun tipo di soluzione tra cui il rinvio dei quarti di Champions.