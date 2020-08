Emiliano a San Marco in Lamis: "La Puglia non dimentica Luigi e Aurelio Luciani"

BARI - “La Puglia non dimentica Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti di mafia. Abbiamo affrontato insieme alla comunità di San Marco in Lamis questa tragedia che ha toccato persone perbene e meravigliose alle quali sono vicino dal profondo del cuore. Noi non dimentichiamo, lo dico a chi si è reso responsabile di questi delitti, e non dimenticheremo mai. Non faremo mai finta di nulla di fronte alla criminalità, sappiamo bene da che parte stare, dalla parte della legalità, delle istituzioni, delle persone oneste, della vita”. Lo ha detto il presidente Michele Emiliano da San Marco in Lamis, dove ha avuto modo di incontrare i familiari di Luigi e Aurelio Luciani uccisi il 9 agosto di tre anni fa, vittime innocenti di mafia.