Serie B, play out: il Pescara rimonta il Perugia

Finisce 2-1 la sfida playout d'andata per non retrocedere tra Pescara e Perugia. A passare in vantaggio sono i grifoni con Kouan al 40' del primo tempo, servito da Falzerano sulla destra, con la punta ivoriana che batte Fiorillo in scivolata. Il Pescara nella ripresa ricomincia con gli unici iniziali, con il tecnico Sottil che dà fiducia ai suoi, con Galano che suona la carica per i suoi insaccando tutto solo in area il gol del pareggio battendo Vicario.La rimonta viene completata al 68' con il calcio di rigore fischiato da Marinelli, per un tocco di mano di Falcinelli su calcio d'angolo. Dal dischetto si presenta Maniero che dagli 11 metri spiazza Vicario per il definitivo 2-1. Il ritorno si giocherà tra pochi giorni allo Stadio Curi di Perugia, dove al Pescara per conservare la categoria basterà un pareggio.