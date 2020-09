Agricoltura, Fitto: "Assurdo, si perdono risorse, si danno anticipi senza graduatoria e non si attivano quelle extra"

ROMA - “A questo Governo regionale proprio non gli riesce di spendere né i fondi europei, anche quelli che possono essere messi a disposizione a causa del COVID. È a dir poco scandalosa l’ennesima inerzia, mentre quasi tutte le Regioni italiane hanno attivato la MISURA 21 del PSR, in Puglia dove vi è la maggiore dotazione d’Italia no. Invece, si preferisce andare avanti con anticipi di pagamento su altre Misure del PSR senza che sia stata pubblicata la nuova graduatoria". Così in una nota il candidato alla presidenza della Regione Puglia, on.“Assurdo - prosegue Fitto - quello che sta accadendo tenuto conto che la nuova Misura 21 a ‘Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19’ rende disponibili oltre 32 milioni di euro (pari al 2% di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro della spesa pubblica assegnata alla Puglia), concordando con Bruxelles le modifiche al PSR per poter offrire a ogni imprenditore agricolo nuove risorse a fondo perduto“Ma saper spendere gli aiuti europei è una pratica che alla Regione Puglia non riesce proprio, soprattutto in agricoltura. Si preferisce distribuire pochi soldi a pioggia, briciole immediate e non procedere con una seria programmazione delle risorse, che cos? facendo vengono puntualmente perse!”, conclude Fitto.